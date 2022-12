La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante, è diventato una serie Netflix, di sei episodi, che uscirà all’inizio del nuovo anno. Scopriamo di cosa si tratta, la lista completa del cast e tante curiosità sulla serie.

La vita bugiarda degli adulti: la nuova serie Netflix

Dopo il grande successo della terza stagione della serie L’amica geniale, su Rai1, prodotta da Rai e HBO, i fans potranno continuare a seguire le storie di Elena Ferrante, che a breve arriveranno anche su Netflix. L’ultimo libro dell’autrice della famosa serie La vita bugiarda degli adulti, è diventato una serie tv Netflix che prevede sei episodi e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire da mercoledì 4 gennaio 2023.

Nella nuova serie tv di Netflix ci saranno molte analogie e similitudini con l’Amica Geniale della Rai e HBO, comprese alcune persone che hanno lavorato ad entrambi i progetti. La vita bugiarda degli adulti è una serie scritta dalla stessa Elena Ferrante, insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis, che sarà anche il regista della serie tv. Non mancheranno anche il fotografo di scena Eduardo Castaldo e l’attore Giovanni Buselli, che aveva interpretato Enzo Scanno.

Le riprese dei sei episodi sono ormai finite e sono state effettuate sia a Napoli che a Milano. Anche in questo libro, e di conseguenza nella serie tv, la protagonista sarà una donna, Giovanna, che racconterà in prima persona la sua adolescenza al Vomero, Napoli, nella zona alta di San Giacomo dei Capri, nel Rione Alto. Anche questa serie tv sarà molto appassionante. Racconterà l’adolescenza di Giovanna, durante il quale la sua famiglia si divide. La storia si svolge tra i dodici e i sedici anni della protagonista, che capisce che si può anche sopravvivere alle bugie degli adulti. Un duro e difficile passaggio dall’infanzia felice all’adolescenza, ambientato in una Napoli degli anni Novanta. Una serie dall’atmosfera molto particolare e molto intensa, che riuscirà a coinvolgere il suo pubblico proprio come è accaduto con L’amica geniale. Una serie molto attesa, che sicuramente riuscirà a trasportare i telespettatori attraverso l’adolescenza di Giovanna, la protagonista, che racconterà una storia profonda, fatta di alti e bassi, di momenti molto intensi, di gioia ma anche di sofferenza. Il regista ha lavorato molto per riuscire a riportare sullo schermo un romanzo molto profondo e molto amato, che racconta una storia davvero molto coinvolgente.

La vita bugiarda degli adulti: il cast

Il cast della serie La vita bugiarda degli adulti è il seguente: