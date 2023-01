Ginny & Georgia, stagione 2: dove vederla

Ginny & Georgia è una serie tv in perfetto stile Una mamma per amica, in una versione più moderna. Ecco dove vedere la seconda stagione.

Ginny & Georgia è una serie tv in perfetto stile Una mamma per amica, in una versione più moderna. Una serie che ha debuttato nel 2021 e che ha ottenuto un grande successo. La seconda stagione sta per uscire. Scopriamo dove sarà possibile vederla.

Ginny & Georgia: dove vedere la seconda stagione

Ginny & Georgia ha fatto il suo debutto nel febbraio 2021, su Netflix, presentandosi come una versione più moderna di Una mamma per amica, storico telefilm che raccontava le avventure di una mamma single e della figlia adolescente, legate da un legame davvero molto forte, fatto anche di amicizia. Ginny & Georgia è una comedy di Netflix che ha ottenuto un grandissimo successo e tantissime views, conquistando una bella fetta di pubblico, che è in attesa di vedere la seconda stagione.

Il continuo di questa serie è stato annunciato solo due mesi dopo l’uscita della prima stagione su Netflix, ma l’attesa è stata particolarmente lunga. Il secondo capitolo, ancora inedito, della serie con Antonia Gentry e Brianne Howey sta per uscire e sarà sicuramente un grande successo, proprio come la prima stagione. Riuscirà a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, per scoprire le nuove avventure delle protagoniste, grazie alle nuove puntate da non perdere.

Ma quando uscirà la seconda stagione di Ginny & Georgia? Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile sulla più famosa piattaforma di streaming a partire dal prossimo 5 gennaio 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. L’attesa è ormai finita e mancano davvero pochissimi giorni al debutto di questa nuova stagione.

Ginny & Georgia, seconda stagione: le anticipazioni

Le riprese della seconda stagione della serie Ginny & Georgia sono iniziate il 29 novembre 2021. La produzione è poi proseguita fino all’8 aprile 2021. A metà ottobre 2021, la pagina Instagram ufficiale dello show ha rivelato che si stavano “preparando per la seconda stagione della serie” ma da quel momento è passato molto tempo. Debra Fisher aveva anticipato che la produzione si stava avvicinando, pubblicando su Instagram una foto con Brianne Howey. “La seconda stagione sta arrivando alla grande” aveva scritto. Un post del 30 novembre ha confermato che le riprese erano in corso e che la seconda stagione della serie era ufficialmente in produzione. Le riprese si sono svolte nuovamente a Toronto, in Canada, con Blue Ice Pictures, Critical Content e Dynamic Television. Secondo un avviso pubblico condiviso sul sito web della regione locale, la serie è stata girata nuovamente anche a Cobourg, in Ontario. Le riprese si sono svolte in città tra il 22 e il 25 febbraio. Debra Fisher ha dichiarato che “è stata una stagione 2 selvaggia”. Le anticipazioni di quello che accadrà in questa seconda stagione svelano ancora poco, ma sarà sicuramente una sorpresa per i telespettatori, con diversi colpi di scena. Le puntate continueranno la storia raccontata nella prima stagione, per portare avanti questa versione moderna di Una mamma per amica, che ha incantato il pubblico, che aspetta con ansia e con grande curiosità l’uscita di questa seconda stagione, che riuscirà ancora una volta a coinvolgere i telespettatori.