Ginny & Georgia 3: quando esce su Netflix, si farà?

Ginny & Georgia è una serie tv Netflix che ha esordito sulla piattaforma di streaming nel 2021 e ha all’attivo già 20 episodi suddivisi in due stagione. La seconda stagione è stata proprio da poco rilasciata su Netflix, per la precisione a inizio 2023, eppure online c’è già la corsa alle informazioni circa un eventuale rinnovo dello show.

Ginny & Georgia avrà una stagione 3?

La storia delle due protagoniste, mamma e figlia, è a dir poco travagliata: tra segreti, bugie, tradimenti e legami affettivi, le vicende di Ginny & Georgia hanno portato sullo schermo non solo i drammi adolescenziali di Ginny e dei suoi compagni di scuola ma anche quelli familiari che la riguardano direttamente. D’altro canto sua madre, Georgia Miller, ha alle spalle un passato tutt’altro che felice, colmo di bugie e dolori, specie in relazione al suo rapporto con gli uomini.

Dietro il sorridente volto della madre, bella ma glaciale, si nasconde molta sofferenza… e anche non pochi problemi con la legge.

Ginny & Georgia, anche per la presenza nel cast di attori molto amati e molto social come Felix Mallard (che nella serie veste i panni di Marcus Baker), ha un grade seguito online, specie nelle fasce d’età più vicine all’adolescenza che meglio si vedono rappresentate dal prodotto. Dunque non stupisce la caccia all’indizio sul futuro dello show.

Una dato sicuramente emerge già dalla sito stesso di Netflix: sin dall’uscita della seconda stagione, Ginny & Georgia è infatti stato presente tra i contenuti più visti del periodo, dunque nella top ten sempre presente sulla piattaforma.

I presupposti per un rinnovo per una terza stagione ci sono dunque tutti: una buona fanbase e tanti commenti che hanno portato la serie tra i trend topic di Twitter subito dopo l’uscita. Un dato al momento certo è quello poi relativo alle ore di streaming della seconda stagione nella settimana del rilascio, cioè dal 2 all’8 gennaio 2023: parliamo di ben 180,47 milioni di ore visualizzate.

Il fiuto per gli affari di Netflix sicuramente non condurrà alla cancellazione di questa serie tv. Per altro il finale totalmente aperto della stagione due, che non scioglie la maggior parte dei noti della trama, lascerebbe davvero l’amore in bocca ai fan. Le possibilità di una season 3 sono molto concrete, ma essendo così a ridosso dell’uscita della stagione 2 Netflix non ha ancora confermato nulla.

Ginny & Georgia: ipotesi di uscita

Se è presto per sbilanciarsi sulla stagione tre di Ginny & Georgia, è sicuramente prematuro pretendere di conoscere una data di uscita. Ciò non toglie che si possa avanzare un’ipotesi più che credibile sulla base di quanto accaduto fino a questo momento con lo show.

Ginny & Georgia ha esordito con la prima stagione il 24 febbraio del 2021 e con la seconda il 2 gennaio del 2023, dunque a ben più di un anno di distanza. Possiamo presumere che non sarà possibile vedere una stagione 3 prima del 2024, verso la fine dell’anno, oppure addirittura a inizio 2025. Presumendo però che non ci siano altri rallentamenti di sorta dovuti al Covid 19, si può ben sperare in una produzione più rapida per il 2024.