Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio ha rivelato qual è il sesso del figlio in arrivo. E’ maschio o femmina? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gigi D’Alessio svela il sesso del figlio in arrivo: maschio o femmina?

Tra alcuni mesi il cantautore napoletano Gigi D’Alessio diventerà padre per la sesta volta. La sua attuale compagna, Denise Esposito, è infatti in dolce attesa del loro secondo figlio dopo Francesco, nato due anni fa. D’Alessio è già padre di altri quattro figli nati da precedenti relazioni, come Andrea, nato dall’amore con la cantante Anna Tatangelo. Nel corso di una lunga intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, il cantautore napoletano ha svelato quello che è il sesso del figlio in arrivo: “con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina”. D’Alessio ha raccontato che lui e la compagna non hanno ancora scelto il nome della bimba. Quindi dopo Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco ecco che Gigi D’Alessio tra pochi mesi diventerà padre di una bimba. Quando D’Alessio ha compiuto 57 anni ha postato una foto su Instagram con tutti i suoi cinque figli, scrivendo: “ecco il m io patrimonio”. I primi tre, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, sono ormai adulti, mentre Andrea, avuto con la Tatangelo, ha oggi 11 anni. Non ci resta che fare gli auguri a Gigi D’Alessio e a Denise Esposito che presto avranno quindi una femminuccia.

Gigi D’Alessio e Sanremo 2025

Si è da poco conclusa la 74esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto, per l’ultima volta (per ora), alla conduzione Amadeus. Il Festival in questi ultimi anni ha avuto davvero numeri incredibili in fatto di ascolti, perciò la scelta di chi condurrà la kermesse musicale il prossimo anno è tutt’altro che semplice. Alcune voci si sono rincorse nelle ultime settimane, voci che vedono proprio Gigi D’Alessio al timone di Sanremo 2025. Ecco cosa ha detto il cantautore durante l’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”: “quando si tratta di musica accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei è andare a casa di Amadeus e chiedergli dei consigli, così come lui gli ha chiesti a Pippo Baudo.” Su Sanremo 2024 D’Alessio si è espresso così: “sono tifoso di Geolier. Non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente. Fosse per me, vorrei una giuria di qualità: maestri d’orchestra, produttori anche da tutto il mondo per evitare conflitti di interessi.” Infine il cantautore napoletano ha parlato del suo nuovo progetto al quale sta lavorando, ovvero un disco che vedrà la partecipazione di diversi artisti, quali Elodie, Guè Pequeno e proprio Geolier: “lo sto immaginando come un oggetto d’arte. La copertina sarà una sorta di puzzle, pubblicherò 16 brani divisi in due tempi. Otto usciranno il 30 aprile, gli altri tra fine settembre e ottobre.”

