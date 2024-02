La cantante Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Anna Tatangelo incinta del secondo figlio? Le foto con Mattia Narducci

Anna Tatangelo da circa un anno fa coppia con il modello Mattia Narducci, che ha dieci anni in meno di lei. Nelle ultime ore si sono rincorsi diversi rumors circa il fatto che Anna possa essere incinta del secondo figlio. La cantante di Sora, infatti, è già mamma di Andrea, nato dalla relazione con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio. A far pensare che Anna possa essere in dolce attesa è una foto pubblicata dalla stessa cantante sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Ci troviamo alla Milano Fashion Week, dove Anna e Mattia si sono presentati insieme ma, la foto condivisa dalla cantante, ritrae lei in compagnia dello stilista Giorgio Armani. Il dettaglio che non è passato in osservato è il fatto che lo stilista poggi delicatamente la mano sul ventre della cantante. Per molti questo è un chiaro indizio della gravidanza di Anna. Per ora nessuna conferma e nessuna smentita da parte della diretta interessata.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, nelle ultime ore stanno circolando sempre di più le voci circa una possibile gravidanza di Anna Tatangelo che, secondo molti, sarebbe in attesa del secondo figlio. Da circa un anno la cantante è fidanzata con il modello Mattia Narducci, di dieci anni più piccolo, con il quale sembra proprio aver ritrovato il sorriso, dopo la fine della lunga relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto un figlio, Andrea, che oggi ha 13 anni. Queste sono state le parole di Anna Tatangelo sulla sua relazione con Mattia Narducci qualche mese fa a “Verissimo“: “è arrivato in un momento inaspettato della mia vita. In un periodo di grande stanchezza. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno. Mi ha saputo aspettare e corteggiare. A volte la differenza di età può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti, punti di vista differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza e con lui mi diverto, sa sempre strapparmi un sorriso. Mi fa stare bene.” Nonostante la coppia sia molto riservata, sono infatti pochi gli scatti che li ritraggono insieme, sembrano davvero molto uniti e affiatati. C’è chi recentemente ha parlato anche di un possibile matrimonio in vista e ora la possibilità che Anna sia incinta. Per il momento nessuna certezza, aspettiamo che uno dei due diretti interessati dica qualcosa in merito. Anna Tatangelo, inoltre, ha informato i propri fan che presto uscirà il suo nuovo album, e che ci è voluto tanto tempo perché negli ultimi tre anni sono cambiate tante cose nella sua vita. Ancora non si conosce una data di uscita, ma a quanto dice la cantante non manca poi molto.

