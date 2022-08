Gianluca Gazzoli, chi è: vita privata e carriera

Gianluca Gazzoli è un giovane conduttore radiofonico, che lavora per Radio Deejay. Uno speaker con la grande passione per il basket e per lo sport, che ha parlato in un libro della sua malattia Scopriamo insieme i dettagli della sua vita privata e della sua carriera.

Gianluca Gazzoli: la vita privata

Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, il 18 agosto 1988. È cresciuto a Cologno, in provincia di Milano, e ha sempre voluto seguire la sua grande passione per la radio. Prima di arrivare in radio come speaker, ha partecipato a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Gianluca Gazzoli è un uomo molto sportivo, che ama lo sport in generale. Gli piace andare a correre, giocare a calcio, andare con lo snowboard e con lo skateboard.

La sua più grande passione, però, è sicuramente il basket. Una passione che lo entusiasma e che spesso ha paragonato al suo lavoro in radio. “In pochi secondi puoi decidere l’esito di una partita, un po’ come in radio” ha dichiarato Gianluca Gazzoli. Lo speaker radiofonico è sposato con Sara Bolla. I due si sono sposati al Duomo di Vigevano, con una bellissima e romantica cerimonia, e hanno dei figli. Il giovane conduttore radiofonico soffre di aritmia cardiaca.

Proprio in merito alla malattia con cui deve convivere, ha deciso di scrivere un libro a cui ha dato il titolo “Scosse – la mia vita a cuore aperto”. Nel libro racconta nero su bianco la sua vita privata e il suo rapporto con questa patologia.

Gianluca Gazzoli: la sua carriera e l’amore per la radio

Gianluca Gazzoli “è un conduttore radiofonico e televisivo, un videomaker e narratore di storie. Tra i nuovi volti del mondo dello spettacolo e di una nuova generazione di presentatori, Gianluca ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che raccolgono numerosi consensi e che lo aiutano a raccontare storie, ciò che lo circonda e a continuare a girare per il mondo”. Questo è il modo in cui Radio Deejay, l’attuale radio in cui lavora, ha deciso di presentarlo. La radio è sempre stato il suo più grande amore. Ha sperimentato la sua voglia di intrattenere nei villaggi turistici e nelle web radio, ma il suo debutto è stato nel 2014 su Radio Number One, storica emittente radiofonica del Nord Italia. Dopo poco tempo, quando non aveva ancora compiuto trent’anni, è passato alla radio nazionale, diventando la voce di Rai Radio2 e conducendo il suo programma quotidiano KGG. In televisione ha collaborato con diversi programmi, tra cui The Voice, nel 2016, Quelli che il Calcio, nel 2017 e 2018, e Domenica In, nel 2017. Nella stagione 2018-19 è stato il volto del programma di Deejay TV, tutti i pomeriggi in diretta, mentre a gennaio 2019 ha iniziato la sua avventura su Radio Deejay, dove conduce tutti i weekend Megajay. È diventato un riferimento anche per molti tifosi del basket, sua grande passione.