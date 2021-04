Ci sono alcuni capi che la moda non fa mai andare nel dimenticatoio, tra di essi le giacche biker: ecco i 5 modelli più trendy della stagione da comprare.

Giacche biker da comprare

La giacca biker incarna perfettamente il credo che un solo capo faccia un ouftit.

Sarà il suo carattere rock, saranno le cerniere o le borchie, fatto sta che tra le tendenze per la moda primavera estate 2021 è quella più cool.

Versatile e comoda, si presta a svariati look. È perfetta con un paio di jeans e una camicia, va benissimo con un vestito lungo, ma si sposa anche con un completo più elegante. Se si sta cercando un capospalla da avere assolutamente nel guardaroba e da sfoggiare con naturalezza, la giacca biker è ciò di cui si ha bisogno.

Dal classico chiodo nero, alle versioni più soft rosa e azzurre, è un capo ideale per la mezza stagione. Veloce da indossare in caso di freddo improvviso, semplicissima da togliere quando splende il sole.

Senza svuotare il portafogli, le principali catene d’abbigliamento hanno in vendita delle bellissime giacche biker: ecco i 5 modeli da comprare.

I 5 modelli da avere

Di biker jackets nere non se ne ha mai abbastanza.

Ecco da Zara uno dei modelli più belli per chi ama la versione più rock del chiodo. Nera, con cintura in vita, cerniera diagonale e due tasche laterali. Perfetta da abbinare a delle semplici sneakers, ma anche a dei sandali.

Per chi ha voglia di colori tenui, lasciando il nero alla stagione invernale, H&M propone un modello color panna in ecopelle. Cerniera diagonale sul davanti, risvolti a specchio con due bottni decorativi e cerniera sui polsi. Bellissima da abbinare con un abito floreale lungo.

Chi invece predilige la pelle vera, può scegliere la giacca biker proposta da Mango. Qui in versione blu scuro, ma disponibile anche in rosso, verde, verde e beige è un capo per chi ama la qualità dei tessuti e la bellezza del risultato. Chic ed elegante è la biker jacket ideale anche per le occasioni più mondane.

Stanche dei classici colori che alla lunga danno noia? Tally Wejl propone una giacca in similpelle con cintura in vita dalle sfumature super primaverili: rosa, azzurro, giallo e bianco ghiaccio. Perfetta per sfoggiare un look super alla moda senza essere né troppo eleganti né banali.

Anche Boohoo punta sulla freschezza e sulla novità. La giacca biker color verde acqua è super particolare e di tendenza. L’abbinamento perfetto? Con un vestito bianco super romantico e ai piedi dei clogs, ma anche con dei pantaloni super comfy e un crop top.