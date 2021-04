Anche se i trend moda per la primavera estate 2021, vedono come protagonista indiscussa la gonna in denim anni ’90, il classico pantalone di jeans non può assolutamente mancare nemmeno nella stagione più bella. Vediamo qui di seguito come abbinare i jeans con stile.

Come abbinare i jeans con stile

I jeans sono da sempre un capo evergreen, un must di stagione in stagione, che non stanca mai. Li vediamo infatti declinati ogni anno in nuove varianti di stile e colore. Gli stilisti ci propongono in continuazione nuove versioni, sia ispirandosi ad un design più vintage e tradizionale, sia assecondando le tendenze stilistiche del momento. In ogni caso, tutte le varianti di jeans non rinunciano al loro comune denominatore: la praticità e la versatilità.

Vediamo qui di seguito come abbinarli con stile.

Con blazer e sneakers

Uno dei look più semplici e versatili da ricreare è costituito dai jeans abbinati ad un blazer destrutturato e sneakers sportive. L’ideale per tutti i giorni per andare al lavoro, per il tempo libero e perché no, per una serata informale. La giacca conferisce eleganza all’outfit mentre le sneakers lo mantengono in una sfera più casual.

Con t-shirt e cappellino

In cerca invece di un look più sportivo? Allora abbinate i jeans ad una t-shirt e ad un berretto con la visiera: otterrete un outfit sì comfy ma lo stesso stiloso e con carattere. Un buon consiglio è quello di abbinare i jeans a colori vivaci e brillanti, in modo da rendere il tutto ancora più in mood con la primavera e l’estate.

Con camicia/maglioncino e ballerine

Se invece siete più amanti dei look classici, la soluzione che fa al caso vostro è il look composto da camicia o maglioncino leggero con colletto e ballerine. Darete un tocco chic e sofisticato anche al jeans più basic!

Con camicia in denim

Altro look sofisticato e ricercato è abbinare il denim sopra il denim. Giocate pure con le tonalità, passando da quella più chiara nella camicia a quella più scura nel pantalone. L’importante è “smorzare” l’effetto jeans con degli accessori sui toni del brown e del nude.