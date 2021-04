La comodità va di pari passo con l’essere glam: il nuovo trend dell’estate 2021 sono gli zoccoli in legno.

Zoccoli in legno: trend estate 2021

La voglia d’estate è già nell’aria. Il freddo dell’inverno è ormai alle spalle e il sole fa sognare e desiderare nuovi outfit leggeri e freschi.

Il pezzo forte dell’estate 2021 però non è un capo d’abbigliamento ma un tipo di calzatura: gli zoccoli in legno.

Ebbene si, con la stagione estiva si avrà il grande ritorno dei clogs. C’è chi li ama e chi proprio non riesce a sopportarli. In ogni caso, non si può negare che riescono a dare carattere e personalità anche ai look più banali e scialbi.

Generalmente i colori più diffusi sono i toni del beige e del marrone, ma non mancano anche le fantasie più accese e le sfumature più tenui.

Impossibile dunque non trovare gli zoccoli perfetti per il proprio stile.

Gli abbinamenti con gli zoccoli in legno sono davvero moltissimi e si può spaziare da look più eleganti a quelli più sportivi e adatti a chiunque.

I look da copiare

I clogs permettono di creare diversi tipi di outfit, da quelli più eleganti a mise più casual da indossare tutti i giorni. Ecco qualche esempio da cui trarre ispirazione.

Un look extra chic, che richiama tempi passati è sicuramente quello realizzato con i clogs e un vestitino stile anni 50, a tinta unita o a pois.

L’abbinamento più classico e con cui non si può sbagliare è quello con i jeans. Il risultato? Un look casual, trendy e assolutamente non banale, da impreziosire con una it bag.

Un outfit non per tutte, ma perché non osare con dei calzini sotto gli zoccoli in legno? Il risultato è bellissimo, chic e romantico al tempo stesso. Attenzione ai colori delle calze, le tinte unite sono da preferire, ma van benissimo anche fantasie floreali.

Alla ricerca di un look extra chic, ma super comodo e adatto a più occasioni? L’accoppiata clogs e jumpsuit è ciò che serve.