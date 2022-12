Antonella Fiordelisi, rispetto alle prime settimane del GF Vip, ha perso parecchi consensi. Non a caso, nelle ultime ore, alcuni fan si sono appostati fuori da Cinecittà per lasciarsi andare ad urla contro di lei. La regia del reality più spiato d’Italia è intervenuta immediatamente.

GF Vip: urla fuori dalla Casa contro Antonella

Su Twitter spopola l’hashtag #FuoriAntonella. Dopo i suoi ultimi scivoloni di stile, la concorrente del GF Vip ha perso parecchi consensi e i fan del reality più spiato d’Italia hanno voluto lanciarle un avvertimento. Alcuni seguaci si sono appostati fuori dalla Casa e si sono lasciati andare ad urla contro di lei.

Antonella ignora le urla perché presa dagli aerei

Appena la regia si è resa conto delle urla, ha fatto partire la musica ad un volume molto alto.

Pertanto, Antonella Fiordelisi non si è resa conto di nulla, anche perché troppo presa dagli aerei arrivati per sostenerla. Nonostante tutto, l’hashtag #FuoriAntonella è entrato in tendenza su Twitter.

GF Vip: Antonella perde consensi

Mentre Antonella crede di avere ancora parecchi fan pronti a sostenerla, i social parlano chiaro: ha perso tanti consensi. Pertanto, se dovesse andare al televoto potrebbe uscire. Molto probabilmente, le opinioniste del GF Vip provvederanno a salvarla, visto che senza di lei le dinamiche sono quasi pari a zero.