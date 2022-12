GF Vip: Edoardo e Antonella vicini alla rottura

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini alla rottura. L’ex volto di Forum, parlando con alcuni compagni del GF Vip, ha fatto capire che la relazione potrebbe presto arrivare al capolinea.

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sta incrinando ogni giorno di più. Dopo l’ultima puntata del GF Vip, l’ex volto di Forum e la sua fidanzata hanno avuto diverse liti, una delle quali è finita con lei che lo minacciava di fare la “cretina” con Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Insomma, Edoardo e Antonella sono ai ferri corti e la fine sembra più vicina che mai.

Donnamaria, non a caso, è arrivato a fare dichiarazioni importanti.

Sfogandosi con Oriana Marzoli, Donnamaria ha dichiarato:

“Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno. Mi conosco e quando inizia questa sensazione non promette benissimo. Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti“.