Edoardo Tavassi è un concorrente molto amato del GF Vip, ma nelle ultime ore ha commesso un gesto che potrebbe costargli caro. Ha buttato una sigaretta nel bicchiere di Oriana Marzoli e la polemica è nata in un lampo.

GF Vip: Tavassi getta la sigaretta nel bicchiere di Oriana

Nelle ultime ore, il GF Vip ha regalato ai Vipponi qualche bottiglia di vino. Come vuole la tradizione, c’è chi esagera con l’alcool e chi riesce a bere con moderazione. Edoardo Tavassi, che è un gran burlone, ha messo a segno un gesto che ha fatto infuriare i fan. Il Vippone ha gettato una sigaretta nel bicchiere di Oriana Marzoli e la polemica è nata in un lampo.

Oriana ignora lo scherzo di Tavassi e beve

“Ho buttato la sigaretta dentro“, ha esclamato Tavassi rivolgendosi a Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, senza giri di parole, ha risposto: “Si beve pure la sigaretta questa“. Lo scherzo, neanche a dirlo, ha fatto infuriare i fan della bella venezuelana. Al grido di “bullismo“, i sostenitori della Marzoli chiedono un provvedimento disciplinare.

GF Vip: i fan di Oriana sono infuriati

Su Twitter, dove il video di Tavassi che getta la sigaretta nel bicchiere di Oriana è diventato virale, si legge: “Mi sorprende che il GF non intervenga, ma si sa il loro protetto Edobau non si tocca, pensasse alla sua di ninfomane” oppure “Veramente io mi sento male per Oriana, fossi sua madre avrei chiamato carabinieri, scherzi da imbecilli, da deficienti” o ancora “Oltre alle altre cose che gli fanno oltre ad insultarla ogni giorno dobbiamo fare qualcosa per far finire questo scempio! Se non è bullismo questo cosa lo è?“.