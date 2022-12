GF Vip: Signorini conferma i nuovi concorrenti

GF Vip: Alfonso Signorini conferma i nuovi concorrenti e annuncia sorprese in arrivo.

Alfonso Signorini ha confermato che nelle prossime puntate del GF Vip entreranno nuovi concorrenti. Il conduttore si è sbilanciato un po’, rivelando che un personaggio arriva da oltreoceano.

Ospite di Casa Chi, Alfonso Signorini ha confermato che il GF Vip sta per arricchirsi di nuovi concorrenti.

I Vipponi dovrebbero entrare nella Casa a partire da sabato 17 dicembre e alcuni di loro saranno una vera e propria sorpresa. Non solo, il conduttore ha annunciato che un personaggio arriva da oltreoceano.

Le parole di Alfonso Signorini

Prima che Alfonso confermasse l’arrivo dei nuovi concorrenti, parecchie indiscrezioni indicavano Fariba Tehrani e Milena Miconi come nuove Vippone. Oltre a loro, ammesso che il chiacchiericcio corrisponda a verità, ci saranno altri Vip interessanti.

Signorini ha dichiarato:

“Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero”.

Sorprese in arrivo al GF Vip

Signorini ha anche annunciato diverse sorprese in arrivo, sia per i concorrenti del GF Vip che per i telespettatori. Alfonso ha dichiarato: