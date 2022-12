Lite piuttosto accesa durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 19 dicembre. Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese potrebbero essere infatti arrivati ai ferri corti. I rapporti tra i due che erano apparsi particolarmente vicini si stanno progressivamente raffreddando, tanto che la gieffina è arrivata a pentirsi di essere stata con l’hair stylist.

Parole durissime, nemmeno troppo velate, alla madre della figlia di lui, Belen Rodriguez: “Lui mi ha usato, come Belén ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri”.

Gf Vip, scontro tra Oriana e Antonino: “Pensavo di essere stata sua amica”

La modella venezuelana nel parlare dei rapporti che ci sono con Spinalbese si è detta pentita “di essere stata con lui perché in primis lui si è pentito di me.

Pensavo di essere diventata una sua amica e che ci fosse una fiducia reciproca, mi sbagliavo”.

Immediata la replica di Antonino: “Non mi stupisco più perché lei ne ha detto di tutte inventando bugie. Io mi sono allontanato da lei perché ho sentito che diceva frasi spiacevoli su di me come se fossi un cane al guinzaglio”.

“Sei un bugiardo”

Marzoli ha poi fatto notare che fino a poco prima che arrivasse Ginevra Lamborghini i due non smettevano di baciarsi.

L’hair stylist ha spiegato: “Una sua frase è stata: baciamoci, non ti fare alcun tipo di problema, perché arriveranno i nuovi e ti abbandonerò”. La venezuelana lo ha infine liquidato accusandolo di essere un bugiardo.