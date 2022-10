Dopo le accese tensioni che si sono venute a creare all’interno della casa, per Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria, è arrivato il momento di confrontarsi. I due infatti, chiamati da Alfonso Signorini, hanno spiegato ciascuno il loro punto di vista.

“Dopo avermi nominato mi ha detto che voleva parlarmi per provare a giustificarsi. Il vero motivo era la gelosia per il massaggio che Antonella mi aveva fatto”, sono state le parole pronunciate da Spinalbese. “Non è così, ho parlato con Daniele prima che accadesse questa cosa del massaggio”, ha replicato immediatamente Edoardo.

Gf Vip, tra Antonino ed Edoardo è scontro

All’interno della mistery room, Antonino che è stato il primo a proferire parola, ha dichiarato che in seguito alla nomination fatta da Edoardo è cambiato tutto, poi ha aggiunto “Mi ha nominato dandomi del finto dopo circa tre settimane.

Quella sfuriata è nata dal fatto che io avevo un rapporto con lui, stavamo quasi sempre insieme”, quindi ha anche parlato del massaggio che Antonella gli aveva fatto.

Hanno in seguito discusso di una presunta spallata che Edoardo avrebbe fatto a Spinalbese. Donnamaria non si è scusato: “Se c’è stata una spallata io non ti chiedo scusa perché non ho fatto nulla volontariamente, lo spazio in quella stanza era piccolissimo e sarà capitato”.

Sonia Bruganelli: “Antonino è impazzito”

Infine è intervenuta Sonia Bruganelli e, nel difendere Edoardo, ha dichiarato in modo netto: “Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli “molto meno”, si sente un figo ma ha fatto una cosa che da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio”.