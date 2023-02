Attilio Romita ha commesso un altro scivolone di stile al GF Vip. Parlando con Martina Nasoni, ha riservato parole poco carine ad Oriana Marzoli.

GF Vip: Attilio Romita scivola ancora

Niente da fare: Attilio Romita non ce la fa a tenere la lingua a freno.

L’ex mezzo busto del Tg ha commeso un altro scivolone di stile, lasciandosi andare a frasi poco carine nei riguardi di Oriana Marzoli. Parlando con Martina Nasoni, ha svelato i consigli che ha dato a Daniele Dal Moro sulla relazione con la bella venezuelana.

GF Vip: le parole di Romita su Oriana

Romita ha dichiarato:

“Due belle te**e e un lato B attraente, nei confronti dei quali provi piacere di darti, ma giocatela, goditela. Al dopo non ci pensare neanche, concediti una deroga a questo tuo sistema rigido di principi e di bianco e nero”.

In sostanza, Attilio ha consigliato a Daniele di divertirsi con Oriana, tanto dopo la fine del GF Vip non la vedrà più.

GF Vip: le accuse dei fan ad Attilio Romita

Romita sostiene che Dal Moro, essendo un grande imprenditore, non debba avere molto interesse a costruire una storia seria con Oriana. In ogni modo, visto che adesso non sta lavorando, si può concedere un po’ di sano divertimento. I fan chiedono a gran voce un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Alfonso Signorini punirà Attilio? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.