Al termine dell’ultima puntata del GF Vip 7, Attilio Romita si è scagliato contro Alfonso Signorini. A suo dire, il conduttore del reality più spiato d’Italia vuole farlo fuori il prima possibile perché, nel corso della diretta, ha fatto finta che non esistesse.

Attilio Romita contro Alfonso Signorini

Dopo aver attaccato i reali inglesi e Giucas Casella, Attilio Romita si è scagliato contro Alfonso Signorini. Appena i riflettori dell’ultima diretta del GF Vip 7 si sono spenti, l’ex volto del Tg1 si è apparatato a parlare con Charlie Gnocchi e si è lasciato andare ad uno sfogo. Secondo Attilio, il conduttore del reality più spiato d’Italia intende farlo fuori il prima possibile. Molto probabilmente, Romita non si è ancora reso conto di essere ripreso dalle telecamere h24.

Le accuse di Attilio Romita

Attilio ha tuonato:

“Bo ci sono delle cose che non ho capito. Sì parlo di stasera della puntata. […] Ormai mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che io nemmeno ci fossi. Non so cosa sia successo”.

Romita, che non conosce i tempi televisivi del GF Vip, crede che Alfonso Signorini lo abbia ignorato di proposito. Non solo, l’ex mezzo busto del Tg1 ha tirato in ballo anche il contratto che ha firmato per il reality.

Romita tira in ballo il contratto del GF Vip 7

L’ex volto del telegiornale, ha aggiunto:

“Io non ho nemmeno avuto il contratto firmato indietro. Voi avete avuto il contratto indietro? Nessuno di voi l’ha avuto? Non so non riesco a capire. E poi hanno insistito chiamandomi loro e facendomi… Dai non so che ca**o vuole da me. Ma questo poi fino all’altro giorno in albergo mi diceva ‘stai tranquillo’. A questo punto non so che c***o volevano da me”.

Signorini affronterà Attilio nel corso della prossima diretta del GF Vip? Staremo a vedere.