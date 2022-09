Attilio Romita: chi è, età, moglie, figlia, oggi

Volto noto del Tg1, giornalista ma anche inviato di guerra, Attilio Romita ha fatto della sua passione un lavoro.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, tra accenni biografici e sviluppo di carriera.

Attilio Romita: la vita e la carriera del giornalista barese

Attilio Romita è nato a Bari il 1 agosto 1953 e oggi ha 69 anni. È proprio a Bari che Romita intraprende gli studi universitari e conseguirà la Laurea in Giurisprudenza.

Sappiamo che durante gli anni di studio ha cominciato a lavorare nell’ambito giornalistico – da sempre una sua grande passione. Ha esordito in una radio privata, Bari Radiouno, per poi passare a una televisione (sempre privata) chiamata Telebari.

È il 1979 quando Attilio Romita ottiene il contratto di praticante professionista nella cooperativa giornalistica Olimpico (editrice del quotidiano Puglia) diretta da Mario Gismondi.

Inizialmente giornalista sportivo, Romita nel corso del tempo è riuscito a passare alla politica interna: l’occasione è arrivata grazie all’entrata in redazione nella sede di Bari, dove ha intrapreso la conduzione del Tg regionale.

Nel 1990 Romita si trasferisce a Roma per lavoro, dove intraprende una nuova avventura al Gr1, che ai tempi era diretto da Luca Giurato e poi da Livio Zanetti che gli affiderà il ruolo di giornalista parlamentare.

Sono gli anni in cui Romita segue per filo e per segno la storia delle elezioni alla presidenza della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro, preceduta dal tragico attentato a Giovanni Falcone.

Cinque anni dopo il giornalista barese sarà a lavoro al Tg2, dove ha continuato a lavorare nella redazione di politica interna seguendo la direzione di Paolo Garimberti. Poco dopo torna alla conduzione (anche della fascia serale), ma ha svolto sempre lavori di inviato di politica interna, seguendo anche l’ascesa in campo di Silvio Berlusconi e anche l’incredibile incontro dello stesso con George Bush.

Oltre alla conduzione e all’inviato di politica interna, Attilio Romita ha svolto anche il ruolo di giornalista inviato di guerra: in occasione della guerra in Iraq, infatti, fu inviato a New York da Mauro Mazza (l’allora direttore), per seguire tutto il conflitto dalla parte statunitense. Passano gli anni e nel 2003 Romita fa il suo ritorno al Tg1 come conduttore.

Ricordiamo anche la sua collaborazione con Gene Gnocchi su Rai2 a La grande notte e ad Artu, mentre nel 2009 è stato più volte membro della giuria nella trasmissione di Veronica Maya Verdetto finale. Ha anche partecipato a programmi quali Quelli che il calcio, I raccomandati, Festa Italiana e ha partecipato nel 2013 alla trasmissione Altrimenti ci arrabbiamo, condotta da Milly carlucci. Infine, ma non per importanza, sappiamo che Attilio Romita è alla guida della redazione della TGR RAI Puglia come caporedattore.

La vita privata di Attilio Romita

Il giornalista barese si è sposato nel 2016 con Mimma Fusco, imprenditrice di Bari. Prima di lei, però, Romita è stato sposato con un’altra donna, Angela, con la quale è stato insieme 15 anni e con la quale, ancora oggi, ha un rapporto fatto di rispetto reciproco.

Dal nuovo matrimonio è nata Alessia, l’unica figlia del giornalista.

Il ritorno di Attilio Romita in tv: nuovo concorrente del GfVip?

Attilio Romita pare che ritornerà sugli schermi italiani a breve: sembrerebbe infatti che il giornalista entrerà a fare parte della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, dunque, l’avrebbe scelto come uno dei nuovi vipponi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 19 settembre 2022.

L’emozione di Attilio Romita è tanta e non vediamo l’ora di vederlo alle prese in questa nuova avventura.