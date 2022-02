La regia del GF Vip ha commesso un nuovo scivolone. Nelle ultime ore, ha mandato in onda un confessionale di Barù con gli autori e con la psicologa. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è lasciato andare a frasi piuttosto infelici e il popolo dei social è insorto.

GF Vip, regia fa un errore: il confessionale di Barù

Dopo aver mandato in onda per errore bestemmie e parolacce, la regia del GF Vip ha commesso un nuovo scivolone. Inavvertitamente, ha trasmesso su Canale 55 del digitale terrestre un confessionale di Barù. Prima che si accorgessero della gaffe, è trascorso diverso tempo, nel corso del quale non è stato solo il nobile toscano a fare gaffe, ma anche la psicologa del GF Vip.

Il primo argomento trattato da Barù e una certa Piera, che secondo molti è la terapeuta dei gieffini, è stato la depilazione. La donna ha esclamato: “C’è una generazione contro il pelo. Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. (…) Anche i miei figli si depilano, Madonna una roba tremenda!“. Barù, senza pensarci troppo, ha replicato:

“Eh ma quella è Napoli!!”.

Piera, a questo punto, ci ha tenuto a sottolineare: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto“. Il nobile toscano è tornato a parlare di se stesso e del suo pelo:

“Mi faccio tosare. Mi piacciono i miei peli, li tengo apposta. Ogni tanto un’accorciatina ci vuole. Ci sono tutti questi fitness boy, gli addominali contano. Mi devo adeguare alla fauna locale. Sono super questi ragazzi, è gente interessante se ci parli un po’. Buona energia. Mi piace la loro presenza qui dentro. Sono contento che sono entrati. Ci stanno bene. So che mi volete far uscire delle cose cattive. Non ho niente da dire ancora. Li conosco poco”.

Barù: le parole sulle pratiche sessuali

Dopo aver commentato i peli e la “fauna locale“, Barù si è concentrato su pratiche sessuali piuttosto discutibili, tirando in ballo anche finti suicidi. Ha dichiarato:

“La prolunga ci serve per l’aspirapolvere, non per masturbar**. Una sera volevo fare l’asfissia, come si chiamano quelli che si masturba** e si impiccano e li trovi morti? Volevo fare un gadget. Non perché tanti suicidi non sono realmente suicidi”.

E’ bene sottolineare che Barù, da quando è entrato al GF Vip, ha commesso diversi scivoloni di stile, per cui i telespettatori sono in un certo senso abituati alle sue uscite poco felici. Allo stesso tempo, però, sconvolge ascoltare la regia del programma dargli man forte.

Le parole su Jessica Selassié

Infine, Barù ha parlato dell’interesse che Jessica Selassié nutre nei suoi confronti. Il nobile toscano non è attratto da lei e spera che la principessina inizi una relazione con a new entry Gianluca. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha tuonato:

“Gianluca stava passando la crema sulla coscia di Jessica e lei mi guardava. Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me che veramente mi sento come un… Non dico, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta… Vabbè dai. Carini loro due insieme invece secondo me, no?”.

Davanti alle esternazioni poco felici di Barù, il popolo social è insorto.