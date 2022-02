Il rapporto di amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, nato più di 4 mesi fa al GF Vip, si è definitvamente incrinato. Nelle ultime ore, la compagna di Lorenzo Amoruso ha riferito a Delia Duran le urla fuori dalla casa contro l’influencer italo-americana.

GF Vip: Manila spiffera a Delia le urla contro Soleil

Fino a qualche settimana fa, Manila Nazzaro e Soleil Sorge erano grandi amiche. Fin dall’inizio del GF Vip, la showgirl si è dimostrata molto materna nei confronti dell’influencer, tanto da giustificarla anche quando era “indifendibile“. Con l’ingresso di Delia Duran, però, il legame si è incrinato e adesso appare irrecuperabile. Nelle ultime ore, qualcuno munito di megafono si è recato fuori dalla Casa per urlare contro Soleil. Manila ha colto le parole e, invece che andarle a riferire alla diretta interessata, le ha spifferate a Delia e Nathaly Caldonazzo.

“Soleil sei una gatta morta“, questo il messaggio arrivato dall’esterno. La Nazzaro ha dichiarato:

“Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Hanno urlato contro Sole dall’esterno. Ho sentito chiaramente che le hanno dato della gatta morta. Che vi devo dire, queste sono cose che non mi piacciono. No Nat io non sono affatto d’accordo con te. Sono cose da cui io mi dissocio sempre perché poi possono capitare a turno. Credimi che mi ha disturbato sta roba”.

La reazione di Delia Duran

Manila non è stata dura con Soleil, anzi ha preso le sue difese ed è apparsa piuttosto turabata.

Eppure, avrebbe fatto bene a parlarne con lei, piuttosto che con le sue ‘rivali’. A ridere di gusto, invece, è stata Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha replicato: “Ascolta amore, ok che non ti piacciono ste cose, non è che succedono a turno fidati. Questo succede poi con la cattiveria. Uno raccoglie quello che semina. Giusto Delia? Stesso motivo per cui io con lei…“. Delia, invece, ha dimostrato molta più maturità della Caldonazzo. La Duran si è limitata a dire:

“Ma erano offese su Sole? Il fatto è che la gente da fuori vede tutto“.

Non solo, la moglie di Alex Belli ha chiesto a Nathaly di tacere e di non commentare più l’accaduto: “Nat amore no non parlare più“.

L’intervento del GF Vip

A questo punto, Delia e Nathaly, però, si sono nascoste sotto le coperte e hanno cercato di coprire i microfoni. Il GF Vip, che vede sempre tutto, le ha richiamate all’ordine: “Ragazze scusate, mettete il microfono!“. Cosa accadrà nella prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini? Molto probabilmente, la Sorge scoprirà l’accaduto e, di certo, si indignerà per le parole della Caldonazzo, ma se la prenderà anche con Manila per non essere intervenuta a gamba tesa nella discussione. Non possiamo fare altro che attendere lunedì 7 febbraio 2022, visto che la messa in onda di venerdì 4 salta a causa del Festival di Sanremo, che sta registrando ascolti ottimi.