Nelle ultime ore sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo indirizzato a Delia Duran e Soleil Sorge ha scagliato una frecciatina all’indirizzo della modella e di Alex Belli.

Delia Duran: l’aereo

Sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo con la scritta “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB.

Delia Duran ha immediatamente riconosciuto la firma e ha dichiarato: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“. A seguire la modella si è confrontata con Nathaly Caldonazzo, e ha detto: “Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?“.

Delia Duran: la risposta di Nathaly Caldonazzo

Ascoltando le perplessità dell’amica la Caldonazzo ha detto: “Secondo me no. Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato“

L’episodio è stato commentato da Soleil Sorge, che a tal proposito si è rivolta a Barù e ha affermato: : “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante“.

Soleil a quanto pare è stufa del comportamento di Alex Belli nei confronti di Delia Duran e, negli ultimi giorni, ha lasciato intendere che preferirebbe che l’attore fosse più chiaro con sua moglie. La modella, dal canto suo, ha affermato di non essere più certa dei sentimenti del marito nei suoi confronti e, per questo, si è detta intenzionata a mettere fine alla relazione. Come andranno a finire le cose tra i due? Nelle ultime ore Belli è stato avvistato a Sanremo, dove è stato ripreso mentre era intento a cantare una canzone di Lucio Battisti.