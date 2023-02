Nelle ultime ore, Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto l’ennesima discussione al GF Vip. Al centro della lite, un problema di memoria della Vippona. I fan hanno scovato un video in cui la ragazza confidava proprio a lui questo disagio.

GF Vip: Onestini conosceva il problema di Nikita

Nikita Pelizon non ha mai nascosto di avere un problema di memoria. La Vippona ne ha parlato anche con la psicologa del GF Vip, che le ha consigliato di prendere appunti per non dimenticare quanto accade in Casa. Luca Onestini, stando a quanto dimostra un video di qualche mese fa, conosceva bene il disturbo della ragazza, ma nelle ultime ore l’ha utilizzato per scagliarsi contro di lei.

GF Vip: Onestini contro Nikita per il problema di memoria

“Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure“, ha esclamato Luca parlando con alcuni compagni del GF Vip.

La reazione di Nikita

Nikita ha captato le parole di Onestini e non ha incassato in silenzio.

Ha replicato:

“Lo sai già che prendo appunti. Mi sta rivolgendo la parola… wow! Prendo appunti perché ho poca memoria”.

La Pelizon non si è lasciata intimorire dalle parole di Luca e l’ha sbugiardato davanti a tutti. A sostenere la sua tesi i fan, che hanno tirato fuori un vecchio video in cui Nikita confida ad Onestini il suo problema con la memoria.