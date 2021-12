Nikita Pelizon, classe 1994, è una modella e fotomodella italiana. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie. Oltre ad aver partecipato a programmi di successo come Temptation Island ed Ex on the beach, ha avuto piccoli ruoli anche in alcune serie televisive.

Conosciamola meglio.

Chi è Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nasce a Trieste il 20 marzo 1994. Fin da piccola ha avuto la passione per il mondo della moda e per il fitness. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel fashion system all’età di 18 anni, quando inizia a sfilare su passerelle importanti fino ad arrivare in Sri Lanka. La sua carriera prosegue come modella e fotomodella. Un anno più tardi si trasferisce a Milano e inizia una nuova carriera da indossatrice che la porterà a vivere esperienze importanti in tutto il mondo, tra cui un soggiorno per lavoro di alcuni mesi in Cina.

Carriera

Diventa testimonial, in Svezia, della campagna pubblicitaria per la compagnia telefonica Tre. Il trampolino di lancio della sua carriera arriva con la partecipazione, nel 2018, al reality Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Grazie a questa partecipazione diventata un personaggio famoso e conosciuto al grande pubblico. Successivamente prende parte ad un altro programma televisivo Ex on the beach come ex fidanzata di Matteo Diamante, volto noto de La Pupa e il Secchione.

Per imparare e migliorarsi su come esprimersi al meglio ha studiato recitazione.

Nel corso della sua carriera ha avuto anche ruoli attoriali, uno dei quali nella serie televisiva Un passo dal cielo, con Terence Hill.

Nikita Pelizon a Pechino Express

Pechino Express è sempre un bel banco di prova per tutti quelli che partecipano a questo reality “on the road”. Per Nikita Pelizon potrebbe essere l’occasione giusta per farsi conoscere in modo più profondo dai suoi fan e anche da chi al momento la conosce poco.

Da quello che si riesce a capire dal profilo Instagram, Nikita sembra essere una donna molto determinata, quindi potrebbe avere tutte le carte in regola per affrontare non solo il lungo viaggio, ma anche per combattere nei vari momenti di difficoltà che dovessero arrivare.

L’edizione targata 2022 si preannuncia con una grande novità: il reality non andrà più in onda sulla RAI, ma sarà trasmesso su Sky e in streaming su Now. Costantino della Gherardesca è pronto per riprendere di nuovo la conduzione del programma. L’itinerario da seguire parte dalla Turchia e prosegue per l’Uzbekistan e la Giordania, fino ad arrivar negli Emirati Arabi. Tra le varie tappe ci sono luoghi davvero magici e suggestivi, come la città di Samarcanda.

Le 10 coppie selezionate sono composte, come sempre, da VIP che provengono non solo dal mondo dello spettacolo, ma anche da altri ambiti. La coppia “Italia-Brasile“, ad esempio, è formata da due modelle: Helena Prestess e Nikita Pelizon. Conosciamo meglio chi è Nikita Pelizon e scopriamo tutto quello che è possibile sapere su di lei.