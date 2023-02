Raffaello Tonon si prepara a tornare al GF Vip. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alfonso Signorini lo ha ingaggiato per fare una sorpresa a Luca Onestini. L’opinionista, però, ha sparato a zero su due Vippone e potrebbe andare in scena un confronto di fuoco.

Raffaello Tonon torna al GF Vip

Ai tempi del loro GF Vip, Raffaello Tonon e Luca Onestini hanno stretto una bellissima amicizia. Il loro rapporto va avanti ancora oggi, tanto che si considerano quasi fratelli. E’ per questo che l’opinionista ha accettato di tornare in Casa per fare una sorpresa al Vippone. A rendere pubblico il suo ingresso è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip, via social, ha annunciato: “Sorpresa per Onestini. Lunedì Tonon per Luca, fonte certissima“.

Raffaello Tonon contro due Vippone

Il suo ritorno al GF Vip potrebbe dare il là a Signorini per creare qualche blocco interessanate. Intervistato da Tvpertutti, Tonon si è scagliato contro due Vippone. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoni. Raffaello ha dichiarato:

“Guardi, io questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori. Non ci basta il peggio che abbiamo in casa, lo andiamo a infarcire anche con quello di casa altrui”.

Il riferimento è a Aida Nizar, protagonista di un GF di Barbara D’Urso.

Raffaello Tonon contro Antonella Fiordelisi

In merito ad Antonella, Tonon ha tuonato: