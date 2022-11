GF Vip, Carolina Marconi contro Alfonso Signorini e il suo staff per il trattamento di "protezione" nei confronti di Pamela Prati.

Carolina Marconi, dopo l’ultima puntata del GF Vip, si è scagliata contro Alfonso Signorini. La Vippona crede che Pamela Prati goda di un trattamento di favore da parte del conduttore e della stessa produzione.

GF Vip: Carolina contro Alfonso Signorini

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Carolina Marconi ha vissuto momenti difficili. La Vippona ha avuto un duro scontro con Pamela Prati e Alfonso Signorini ha preso le parti dell’ex stella del Bagaglino. Il trattamento di favore nei confronti della showgirl sarda, non solo in questa occasione ma anche in altre, è apparso palese anche alla stessa Carolina che, dopo la diretta, si è sfogata con Nikita Pelizion.

Lo sfogo di Carolina Marconi

Parlando con Nikita, Carolina ha dichiarato:

“C’è una sensazione di protezione verso Pamela e qualche battutina non carina nei confronti miei, io lo sento questo. Difende sempre Pamela, ci rimango male perché sembra la sua preferita, io mi sento esclusa”.

In effetti, la Marconi non ha tutti i torti. In questa edizione del GF Vip, la Prati sembra essere protetta sia da Signorini che dalla produzione del reality.

Pamela Prati protetta da Signorini e dal GF Vip?

Pamela, impossibile negarlo, gode di una certa protezione da parte di Alfonso e del suo staff. Il motivo? Molto probabilmente, sia il conduttore che la produzione temono un suo colpo di testa e stanno facendo di tutto per non rivivere la famosa scena del “taxi“.