Nella puntata del GF Vip di giovedì 3 novembre 2022, sei nuovi concorrenti entreranno in Casa. Tra loro, solo alcuni sono personaggi popolari, mentre altri sono semi sconosciuti. E’ per questo che i fan del reality più spiato d’Italia sono rimasti parecchio sorpresi.

GF Vip: svelati sei nuovi concorrenti

A svelare i nomi dei sei nuovi concorrenti del GF Vip è stata Federica Panicucci nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque. Nel corso della puntata di giovedì 3 novembre 2022, Alfonso Signorini accoglierà nel reality tre uomini e tre donne.

GF Vip: i tre concorrenti uomini

Partendo dagli uomini, pronti ad entrare al GF Vip abbiamo: Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Luciano Punzo. Il primo ha già partecipato al reality più spiato d’Italia in versione Vip ed è stato anche tronista di Uomini e Donne e concorrente di diversi format spagnoli.

Tavassi, invece, è reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sua prima esperienza in tv. Infine, Luciano Punzo è un ex tentatore di Temptation Island.

GF Vip: le tre concorrenti donne

Per quanto riguarda le tre donne che entreranno al GF Vip, abbiamo: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello. La prima è sconosciuta al pubblico italiano, ma è nota a quello spagnolo. Oriana è stata ex corteggiatrice ed ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa e ha partecipato a Supervivientes e La Casa Fuerte.

Micol, invece, è la sorella di Clizia Incorvaia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Infine, abbiamo la Altobello, nota per l’Isola dei Famosi e come opinionista dei salottini di Barbara D’Urso.