Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 7 novembre 2022 con la quindicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato di Luca Salatino e Attilio Romita. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la quindicesima puntata del reality

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Luca Salatino e Attilio Romita. In particolare il conduttore, rivolgendosi a Salatino, ha affermato che “Hai detto che è poco umile“.

Salatino ha quindi dichiarato: “Lo confermo, quando sbaglio chiedo scusa, anche su questa cosa che sono state escluse cinque persone, quando ci siamo confrontati non mi ha risposto più di tanto, se ne andato dalla stanza, io ho chiesto scusa, scuse che non sono state accettate, e non c’è stato neanche il buongiorno”.

Grande Fratello Vip, confronto tra Luca Salatino e Attilio Romita

Il giornalista dal suo canto ha replicato: “Non so come fare con lui, mi ha accusato”. Entrando nei dettagli, Romita ha spiegato: “Sono stato rimproverato da lui per aver messo le sue scarpe nel bagaglio di Amaurys, mi sono ritrovato colpevole, senza potermi immaginare che fossero le sue”. Salatino ha replicato: “Non capisci l’umiltà, hai fatto una cavolata chiedi scusa!“.