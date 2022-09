Subito dopo la diretta del GF Vip, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto una lite piuttosto pesante. La loro amicizia, molto probabilmente, è già arrivata al capolinea. L’ex tronista ha ricevuto accuse pesanti, che ovviamente ha rimandato al mittente.

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto una profonda lite. Dopo l’ultima diretta del GF Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con alcuni compagni d’avventura, dicendosi deluso dall’amica perché l’ha accusato di “avergliela fatta credere“. In realtà, Luca si è avvicinato a lei per amicizia, senza nessun secondo fine. Forse, è stata Elenoire a fraintendere.

Ad un certo punto, Salatino ha perso la pazienza e si è sfogato con alcuni Vipponi:

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco !”.

Luca ha poi provato ad avere un nuovo confronto con Elenoire, sperando di farle capire i suoi sentimenti. La Ferruzzi, però, ha reagito nel peggiore dei modi.

Elenoire ha ascoltato le parole di Luca, poi ha perso la pazienza. Ha tuonato:

“Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer*a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!”.