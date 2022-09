A poche puntate dall'inizio del Gf Vip, Orietta Berti continua a lasciare il segno. Cosa ha detto in studio e perché sta facendo discutere.

Sono già passate tre puntate da quando la settima edizione del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti e già alcune carte iniziano pian piano a scoprirsi. Tra queste, una è senz’altro quella dell’opinionista Orietta Berti che, proprio all’inizio di questa nuova puntata ha fatto una dichiarazione che senz’altro sarà destinata a far discutere.

Gf Vip, cosa ha detto Orietta Berti durante la puntata

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 26 settembre, Orietta Berti si è lasciata andare ad una sorta di sfogo nel quale ha confessato che per partecipare ha rinunciato a ben tre contratti: “Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. L’intervento.

immancabilmente ha fatto storcere il naso.

Chi la sostituisce a Che tempo che fa

Nel frattempo Fabio Fazio, in vista della nuova stagione, ha già provveduto a sostituire la cantante che, fino a qualche tempo fa, era un membro attivo della squadra di Che tempo che fa e così al tavolo – ha annunciato con un tweet – si siederà un altro personaggio amatissimo: Mara Maionchi.