Orietta Berti, da Sanremo al GF Vip: com’è cambiata

Da quando Orietta Berti ha partecipato all’edizione del Festival di Sanremo del 2021, è diventata apprezzatissima in moltissimi programmi di TV, uno su tutti il Grande Fratello VIP dove l’abbiamo vista nell’inedito ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

Ma come era nei primi anni di carriera? Com’è evoluta nel corso dei decenni? Se si scorrono alcune foto e si guardano filmati dei quali Youtube comunque pullula è impossibile non notare come Orietta continui a rimanere una bellezza senza tempo.

Orietta Berti, com’è cambiata: dagli anni ’60 agli anni ’80

Dagli anni ’60 passando per gli anni ’70 e ’80, osservando gli scatti pubblicati dalla cantante, ci si può accorgere di come i cambiamenti abbiano accompagnato dolcemente la figura di Orietta Berti.

Diverso tempo fa, la cantante aveva pubblicato sui social un piccolo carosello nel quale venivano ripercorsi, uno ad uno le varie decadi. “Bellissima come sempre”, avevano scritto alcuni utenti sui social.

Una bellezza senza tempo

Qualche settimana fa, ad esempio, Orietta Berti aveva fatto ringraziato pubblicamente una persona che circa 51 anni fa, le scattò una foto durante un concerto che si era tenuto in provincia di Caltanissetta.

La cantante in questo scatto d’epoca era davvero bellissima: indossava capelli lunghi e ondulati e un abito floreale speciale ed elengatissimo:

“Care amiche e cari amici,

questo scatto ha 51 anni…Grazie al sig. Giuseppe Amico che ha voluto donarmi questa foto che 51 anni fa suo zio Angelo mi scattò sempre durante un mio concerto proprio nella stessa località di Serradifalco in provincia di Caltanisetta. Mi è capitato tantissime volte di ritornare in concerto nella stessa città o cittadina (anche 3 o 4 volte) nell’arco della mia carriera…e rivedere quelle foto del passato…di come eravamo, di quali mode erano in voga (dal abito o dalla acconciatura), di come era la nostra Italia, di quanto con Osvaldo ho girato il mondo… e di quanto tempo è passato…è sempre una grandissima emozione”.