Tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è riesplosa la passione al GF Vip? I due nelle ultime ore hanno avuto un profondo chiarimento dopo una furibonda lite.

Ivana Mrazova: la lite con Luca Onestini

Al GF Vip è scoppiata una furiosa lite tra Ivana Mrazova e Luca Onestini e a seguire i due hanno avuto un chiarimento, conclusosi con un commosso abbraccio da parte di entrambi.

In tanti si chiedono se questo non possa essere il primo segno di un riavvicinamento per Ivana e Onestini, che si erano incontrati per la prima volta proprio nella casa del reality show (nel 2017). “Forse era destino”, ha detto Ivana tra le lacrime: “Che ci rincontrassimo qui”, ha concluso Luca, che fin dall’inizio della sua partecipazione allo show non era mai sembrato tanto preso.

I due nelle ultime ore hanno discusso a seguito del bacio dato per gioco da Ivana a Andrea Maestrelli.

La questione non è andata proprio giù a Luca, che ha tuonato: “Se mi avessero chiesto ‘Ivana bacerebbe qualcuno per gioco?’ avrei risposto no. Invece tu lo hai fatto, sei cambiata”.

In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda visto che entrambi avevano ammesso di non aver mai avuto modo di chiarirsi faccia a faccia. La storia tra Ivana e Onestini è terminata nel 2020 dopo tre anni d’amore e entrambi hanno più volte confermato il loro affetto e la loro stima reciproca.