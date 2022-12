L’ultima puntata del GF Vip ha visto andare in scena un’esibizione piuttosto imbarazzante di Katia Ricciarelli. La soprano è stata richiamata alla corte di Alfonso Signorini per fare una sorpresa ai neo sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, ma qualcosa è andato storto.

GF Vip: imbarazzo per l’esibizione di Katia Ricciarelli

Qualche giorno fa, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono giurati amore eterno. La proposta di nozze, per quanti avessero scarsa memoria, era andata in scena nel corso della sesta edizione del GF Vip e Alfonso Signorini era stato scelto come testimone, mentre Katia Ricciarelli avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria di Schubert. Né la soprano e né tantomeno il conduttore, però, hanno potuto partecipare al matrimonio. E’ per questo che Signorini ha invitato Francesca e Alessandro e ha fatto loro una sorpresa con la complicità della Ricciarelli.

Nonostante i buoni propositi, l’esibizione di Katia è stata piuttosto imbarazzante.

GF Vip: Katia Ricciarelli stona

La Ricciarelli è arrivata al GF Vip con una vistosa pelliccia celeste e ha iniziato a cantare. Fin dalle prime note, però, la cantante ha commesso qualche passo falso. Perfino i Vipponi che stavano assistendo all’esibizione si sono resi conto della cosa. “Ma ha stonato“, ha esclamato Antonino Spinalbese. Edoardo Tavassi ha colto le parole dell’amico e ha iniziato a ridere.

L’ironia del web sull’esibizione della Ricciarelli

In effetti, non è la prima volta che Katia Ricciarelli stona durante una performance. A sua discolpa, c’è da dire che si è esibita all’aperto e la serata era particolarmente fredda, per cui potrebbe essere stata colpa della temperatura. In ogni modo, i fan del GF Vip hanno iniziato a ironizzare sui social. “Povera Francesca Cipriani” è il commento che va per la maggiore.