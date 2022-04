Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 sembra che Katia Ricciarelli sia in lizza per partecipare a un altro programma tv.

Katia Ricciarelli torna in tv: i dettagli

Nonostante le polemiche che hanno caratterizzato la sua partecipazione al GF Vip 6, la Rai avrebbe deciso di dare una nuova opportunità a Katia Ricciarelli che, secondo indiscrezioni, sarebbe in lizza per prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Lo show prenderà il via in autunno su Rai Uno, e in tanti sono curiosi di sapere se la Ricciarelli sarà davvero tra i nuovi volti del cast del programma. Al momento la vicenda resta soltanto un’indiscrezione e per saperne di più non resta che attendere.

Katia Ricciarelli: le polemiche

Durante la sua partecipazione al GF Vip 6 Katia Ricciarelli è stata travolta dalle polemiche per via delle sue frasi omofobe e razziste.

Anche il conduttore del programma, Alfonso Signorini, una volta terminato lo show ha ammesso di essersi trovato in difficoltà con l’ex moglie di Pippo Baudo per via del suo comportamento.

“Cosa avrei dovuto fare? Marchiarla a fuoco e sbatterla fuori? Quando succedono certe cose ci resti male”, ha dichiarato Signorini all’indomani dalla fine del programma. Katia Ricciarelli ha replicato alle accuse nei suoi confronti affermando: “Non sono come mi hanno dipinta.

In televisione un po’ di pepe ci vuole. Fa parte del gioco, bisogna andare contro tutto e tutti.“ Sulla vicenda ci saranno altri sviluppi? In tanti sperano di saperne presto di più sulla presunta partecipazione della tenore a Tale e Quale Show.