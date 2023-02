GF Vip: i concorrenti deridono Alex Belli

Alcuni concorrenti del GF Vip hanno tirato in ballo Alex Belli, giudicando le sue abilità di attore. A quanto pare, l’ex Vippone ha lasciato il segno con la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia.

Alex Belli continua ad essere tirato in ballo al GF Vip. Alcuni concorrenti di questa edizione si sono ritrovati a parlare di lui e si sono lasciati andare a giudizi pungenti sul marito di Delia Duran. Nello specifico, a tirare in ballo il “man” sono stati Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli.

Micol, senza giri di parole, ha ammesso che Alex non è il suo attore preferito.

La Incorvaia ha dichiarato:

“Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori”.