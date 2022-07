Alex Belli e Delia Duran hanno confessato di poter avere rapporti intimi solo tre volte alla settimana su consiglio del loro medico.

Alex Belli e Delia Duran: i rapporti intimi

Alex Belli e Delia Duran stanno cercando di avere un figlio e hanno confessato che per questo, su consiglio del loro medico, possono avere rapporti intimi solo 3 volte a settimana.

“Il dottore ha detto che dobbiamo davvero essere pazienti tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista. Una o due volte a settimana per noi sono davvero poche. Non bastano”, ha dichiarato Delia Duran.

Lei e Alex Belli non hanno fatto segreto di desiderare un bambino e a tal proposito la modella ha detto: “Per ora sto seguendo una dieta a base di integratori e vitamine, sono molto fiduciosa sul risultato di questa terapia.

Sono ottimista”.

La crisi

Nei mesi scorsi a causa dell’avvicinamento di Alex Belli a Soleil Sorge lui e Delia avevano vissuto una terribile crisi ma, a seguire, erano riusciti a chiarire e a riavvicinarsi. Oggi l’attore ha confermato di non esser mai stato più felice accanto a sua moglie e in tanti non vedono l’ora di sapere se la coppia riuscita a esaudire il sogno di avere un bebè.