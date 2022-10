Il Grande Fratello Vip è iniziato appena da qualche settimana e all’interno della casa più spiata d’Italia iniziamo già a vedere i primi conflitti. Uno dei concorrenti che è finito, purtroppo in negativo, nell’occhio del ciclone è Marco Bellavia. Il mai dimenticato ex volto di Bim Bum Bam e idolo di moltissime ragazzine tra gli anni ’80 e ’90, appare infatti sempre più isolato per via di alcuni suoi atteggiamenti che non sono stati graditi dagli altri concorrenti.

Ed è stata proprio Ginevra Lamborghini ad esprimersi in modo particolarmente duro nei suoi confronti tanto da arrivare ad affermare che Bellavia merita di essere trattato in questo modo.

Ginevra Lamborghini, le dure parola su Bellavia

Oggetto dell’attacco di Ginevra Lamborghini è il fatto che Bellavia usi molto le mani nel rapporto con le altre donne della casa, un contatto tuttavia che come hanno fatto notare diverse persone su Twitter rimane comunque rispettoso: “Non lo sopporto spero esca.

Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro”.

Sono quindi arrivate le parole che più stanno facendo discutere: “Lui tocca, pure con me oggi. Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo.

Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***”.

Ma non è solo con Ginevra Lamborghini che i rapporti sono alla deriva. Nel confessionale Marco Bellavia era stato a chiamato ad esprimersi su Ciacci: “Nulla contro Ciacci, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia”, aveva affermato. Queste parole hanno immediatamente scatenato l’ira da parte del costumista che gli ha detto, senza troppo girarci intorno che deve vergognarsi: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai cog****i”. Ad ogni modo questa uscita di Ciacci, non lo ha aiutato e anzi, il web è compatto e sta con Bellavia, proprio come Cristina d’Avena.

Cristina d’Avena difende Marco Bellavia: “Ti voglio bene!”

Nel frattempo sono arrivate, proprio in queste ultime ore, le parole di sostegno di Cristina D’Avena: “Forza Marco! Ti sto seguendo… Ti voglio bene”. L’amicizia tra due, del resto, dura da oltre un trentennio, un legame il loro che ha superato il passare del tempo.

Qualche tempo fa, Bellavia aveva raccontato come aveva iniziato a lavorare con Cristina d’Avena. Siamo nella seconda metà degli anni ’80 e la carriera di “Cri Cri” era in ascesa. Anche Marco Bellavia dopo l’exploit con i telefilm di Licia diverrà famosissimo e il suo volto che già nei primi anni ’80 era stato mostrato anche in diversi spot pubblicitari, sarebbe diventato famosissimo tra i più giovani. I due a distanza di anni continuano a sentirsi ancora e il tweet della cantante ci dice molto su quanto continuino a volersi bene.