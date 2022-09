Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini è stata sbugiardata in diretta dalla sorella Elettra. Alfonso Signorini, che non poteva lasciarsi sfuggire una simile occasione, ha comunicato alla Vippona gli ultimi movimenti social della familiare.

Ginevra ed Elettra Lamborghini non hanno più alcun tipo di rapporto da tre anni. Appena entrata al GF Vip 7, la Vippona ha subito ammesso che non conosce i motivi per cui la sorella ha preso le distanze da lei. Nonostante tutto, si è detta ben disposta ad intavolare un dialogo con lei. Negli ultimi giorni, Ginevra si è lasciata andare alle lacrime, confessando di avvertire ogni giorno di più la mancanza di Elettra.

Durante l’ultima puntata del reality, la Lamborghini ha pianto ancora una volta, dicendo che le sue “porte sono sempre aperte“. Sul finire della diretta, però, la cantante di Musica e il resto scompare ha sbugiardato la familiare.

Dopo le lacrime di Ginevra, Elettra ha condiviso su Instagram una canzone di Fabri Fibra, rimuovendola qualche minuto dopo la pubblicazione. La frecciatina più eloquente, però, è arrivata con un like ad un tweet contro sua sorella.

Un utente ha cinguettato:

La cantante di Pem Pem ha piazzato un bel mi piace, segno che Ginevra le ha davvero fatto qualcosa. Signorini ha preso la palla al balzo e ha letto in diretta il tweet incriminato: “Per la prima volta Elettra si è sbilanciata ufficialmente“.

Davanti alle frecciatine social di Elettra, Ginevra ha dichiarato:

“Io accetto questa sua reazione ed a questo punto spero che lei me lo possa dire. Ci sta che io abbia fatto qualcosa. Io non sono una santa, non ho una areola. Ma a questo punto me lo dicesse. Dimmelo e ne parliamo. Se la invito nella Casa a parlarne? Dove vuole! Anche a casa nostra a casa di mamma e papà, con i fratelli. Come preferisce. La mia porta è sempre aperta, dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so, ma se c’è ne parliamo”.