Al Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini ha potuto avere finalmente un confronto con il suo ex compagno d’avventura, Antonino Spinalbese, e a seguire si è confessata con i fan in merito alla questione.

Ginevra Lamborghini: la confessione su Antonino

Al GF Vip Ginevra Lamborghini e Antonino avevano instaurato un rapporto speciale e infatti in molti tra i fan del programma sognavano che tra i due sbocciasse qualcosa di più che una semplice amicizia dopo la loro esperienza al reality show, ma poi Ginevra è stata squalificata.

Nelle ultime ore l’ereditiera è tornata al programma tv dove ha detto a Antonino di esser stata infastidita da alcune delle sue dichiarazioni fatte sul suo conto a Cristina Quaranta e di essere delusa per il suo comportamento con Edoardo. A seguire Ginevra si è chiarita anche con i fan, spiegando che pur essendo stata delusa da questi atteggiamenti di Antonino non smette di avere stima nei suoi confronti e inoltre vorrebbe avere un ulteriore chiarimento con lui una volta terminato lo show.

“Detto ciò mi dispiace che lui si senta ferito che in questo momento sia un pò giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco. Era un invito a rientrare un pò in sè a estraniarsi da dinamiche che non sono sue, mi dispiace vedere che cada in queste trappole infantili. Io per lui provo tanto bene, questo rimane e se dico che supporto i gintonic è perchè supporto i rapporti veri.

Io sopporto quello che c’è di bello e puro tra di noi, quindi evviva i gintonic sempre e comunque. Spero di avere occasione di chiarire con Antonino. Comunque mi fa male vederlo così giù, spero che lui abbia ascoltato bene le sue parole, se mi conosce ha capito come sono fatta, sa che quando sono un pò infastidita dico sempre una parola in più e non una in meno”, ha precisato Ginevra al GF Vip.