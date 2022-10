Ginevra Lamborghini: il look per il GF Vip piace ai fan. Di che marca è l'abito?

In occasione dell’ultima puntata del GF Vip 7, Ginevra Lamborghini si è presentata in studio con un look che è stato approvato dai fan. Abito fucsia e capelli acconciati con un semplice chignon: nonostante la squalifica, la sorella di Elettra continua a riscuotere consensi.

Ginevra Lamborghini: il look per il GF Vip

Ginevra Lamborghini detiene un primato: è l’unica concorrente del Grande Fratello, sia in versione Vip che Nip, ad essere stata squalificata e poi riammessa in studio. In occasione dell’ultima diretta del reality più spiato d’Italia, l’ex Vippona si è presentata alla corte di Alfonso Signorini con un look che è stato approvato dai seguaci. Ha optato per un abito fucsia con maniche a tre quarti davvero particolare. Per quanto riguarda l’acconciatura, ha scelto un semplice chignon.

Di che marca è l’abito di Ginevra?

L’abito indossato dalla Lamborghini per l’ultima puntata del GF Vip è firmato da Simona Corsellini Official. Per quanto riguarda i gioielli, Ginevra ha scelto Sicis Official. Rispetto all’outfit della scorsa diretta, tutto glitter e con treccine mini come acconciatura, questa volta Ginevra ha puntato su uno stile più sobrio.

Ginevra: da squalificata a protagonista del GF Vip

Squalificata per aver detto che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato, Ginevra è comunque riuscita ad essere una delle protagoniste del GF Vip.

Non solo in Casa, la Lamborghini è al centro della scena anche adesso che assiste alle dirette dallo studio. Un trattamento di favore? Secondo alcuni telespettatori sì.