GF Vip, Gegia contro Antonella per la nomination: l'attrice non riesce a trattenersi e sgancia una frase al vetriolo.

Animi ancora tesi al GF Vip tra Gegia e Antonella Fiordelisi. Nel corso dell’ultima diretta, l’ex schermitrice ha mandato al televoto l’attrice. Quest’ultima, neanche a dirlo, non l’ha presa affatto bene.

GF Vip: Gegia contro Antonella

Antonella Fiordelisi, durante l’ultima puntata del GF Vip, è stata eletta la preferita del pubblico. Grazie a questa immunità, l’ex schermitrice ha potuto scegliere uno dei suoi compagni da mandare direttamente al televoto. La Vippona ha fatto il nome di Gegia, con la quale non ha mai avuto un grande rapporto. L’attrice non l’ha presa per niente bene, tanto che al termine della puntata si è scagliata contro di lei.

La frase al vetriolo di Gegia

Appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, Gegia ha parlato della nomination con Carolina Marconi e Nikita Pelizon. Riferendosi alla Fiordelisi, ha esclamato:

“Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato direttamente la zoc***etta“.

Una frase poco carina, in perfetto ‘stile Gegia’.

Carolina e Nikita non hanno commentato le sue parole, ma si sono limitate a sorridere.

I Vipponi al televoto con Gegia

Gegia è finita al televoto per volere di Antonella. Gli altri Vipponi in nomination con lei sono: Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi riuscirà ad avere la meglio? Al momento, i sondaggi votano come Vip ‘salvo’ Nikita. Gli altri quattro concorrenti sono quasi tutti alla pari, con Charlie e Gegia eletti come i meno preferiti. Ovviamente, questi sono solo i risultati dei sondaggi.