Gegia: chi è, carriera, vita privata, curiosità

Gegia Antonaci, nome d’arte di Francesca Carmela Antonaci, è nata il 16 luglio 1959 ed è una cantante, conduttrice e attrice italiana. All’età di 62 anni si parla ancora di questa figura dello spettacolo, la cui carriera si snoda in modo più o meno costante nel corso degli anni, specie negli anni ’80.

E ancora oggi è molto attiva e molto seguita sui social!

Gegia Antonaci: chi è, esordi e carriera

Nata sotto il segno del Cancro, è originaria di Galatina, in Puglia. Da adolescente si è trasferita con la famiglia a Roma e a 16 anni dà inizio ai suoi studi di recitazione, coltivando il sogno di diventare un’attrice. Per l’esordio deve attendere i primi anni ’80: la sua grande occasione è infatti datata 1981, quando prende parte allo spettacolo Rai “Sotto le stelle”, per la regia di Gianni Boncompagni.

Incarnando il ruolo dell'”antidiva”, non conferme agli standard estetici e goffa, conquista il cuore del pubblico un programma dopo l’altro.

Nel 1987 prende parte alla serie Professione vacanze, poi alla trasmissione per ragazzi Big!, seguita da Ritorno al presente, dalla sit-com Radio Grem, dal programma di intrattenimento Avanti tutti e L’isola e poi… insomma, una sequela di ingaggi dovuti alla sua irriverenza e simpatia, che le valgono anche la partecipazione a film comici dello stesso periodo, accanto a figure rinomate come quella di Bud Spencer e Lino Banfi.

Caso chiacchierato della sua carriera, poi, è stato quello riguardante la partecipazione al film erotico Amanti miei di Aldo Grimaldi. A questo si lega il suo aver posato nuda per alcune riviste come Blitz e Playman.

Ha amato ed ama così tanto il mondo della recitazione da aver anche deciso di intraprendere la via dell’insegnamento di quest’arte, fondando a Roma una scuola di recitazione basata sul metodo Stanislavskij.

Gegia Antonaci: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata di Gegia Antonaci, sappiamo che è stata sposata con Maurizio Motta, ma purtroppo il matrimonio non è durato. A subire il colpo è stata proprio Gegia, che purtroppo è stata ripetutamente tradita dal marito, come ammesso a più riprese durante alcune interviste. I due non hanno avuto figli, né Gegia ne ha avuti successivamente, sebbene abbia parlato sempre in modo molto aperto e schietto di due interruzioni spontanee di gravidanza.

Delle sue altre relazioni, abbiamo poche notizie. Ha ammesso di aver avuto un flirt con Pupo ma che anche questo non è durato e ha poi fatto chiacchierare in molti con la notizia di una sua laison con un uomo molto più giovane di lei (Michele Carbone di 31 anni). La notizia più recente risale invece a quest’anno: ha avuto difatti una relazione con un uomo conosciuto a Instanbul di nome Mchmet.

Su questo fronte non si hanno altre notizie. Ultima curiosità su Gegia Antonaci riguarda il suo attaccamento alla Puglia: amando così tanto la sua terra natale, a cui è sempre rimasta molto legata nonostante la distanza, ha scelto nel 2016 di candidarsi alle elezioni politiche, simpatizzando per la destra.