Elenoire Ferruzzi, in un momento di relax al GF Vip, ha parlato della sua casa di lusso nel quartiere CityLife di Milano. La Vippona vive in un grande appartamento, che le costa ‘solo’ 2 mila euro di condominio.

GF Vip: Elenoire e la sua casa di lusso a CityLife

In un momento di relax al GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha parlato della sua vita lontano dai riflettori. La Vippona vive in una grande casa nel quartiere CityLife di Milano. Con lei abita una domestica che si occupa di tutto, ma la incontra raramente perché alloggia in un’ala separata della sua dimora di lusso. Ha raccontato:

“Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”.

Elenoire: cifre folli per la casa a CityLife

La Ferruzzi ha raccontato che quando si è trasferita a Milano viveva in un appartamento minuscolo. I genitori, infatti, non hanno accettato il suo trasferimento e, nei primi tempi, non l’hanno aiutata a mantenersi. Poi, il padre, forse intenerito, le ha comprato una dimora più grande. L’approdo a CityLife, però, è arrivato grazie alla sua carriera. Elenoire ha raccontato:

“Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”.

La vita di Elenoire lontano dalle telecamere

Elenoire conduce un’esistenza extra lusso. Come ha fatto a raggiungere un simile benessere economico? Al momento, non è dato saperlo. Di certo, arrivata a Milano si sarà sentita un po’ spaesata, poi avrà trovato gli agganci giusti per emergere. D’altronde, la Ferruzzi è nata a Laveno Mombello, in provincia di Varese, per cui all’epoca non aveva troppe conoscenze nello showbiz.