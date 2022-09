Gf Vip, Signorini ha rimproverato Elenoire

Di recente nella casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito a una sfuriata di gelosia da parte di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Luca Salatino. Lo scorso 26 settembre la 46enne è stata rimproverata da Alfonso Signorini per il suo atteggiamento.

Il conduttore del Gf Vip ha detto a Elenoire: “Hai esagerato”. Quest’ultima ha chiesto scusa, ma Soraia, fidanzata di Luca, rivolgendosi a Elenoire le ha detto: “Ti sei fatta un po’ di film”. Dopo la sfuriata, l’influencer sembra aver perso consensi sui social. Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno “inaugurato” il primo vero litigio del Gf Vip 2022.

Gf Vip: scontro tra Luca ed Elenoire

Tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino c’è stato un diverbio molto acceso nella casa del Gf Vip.

L’influencer ha accusato l’ex corteggiatore e tronista di provare i suoi stessi sentimenti, ma che tuttavia il 30enne non avrebbe il coraggio di esternarli in quanto lei è transgender. Alfonso Signorini ha quindi deciso di intervenire.

Signorini: “Luca è già felicemente fidanzato”

Alfonsi Signorini ha detto a Elenoire Ferruzzi di rispettare i sentimenti che lei prova per Luca Salatino, in quanto “al cuor non si comanda”. Il conduttore del Gf Vip ha tuttavia precisato: “la nota stonata è che Luca è felicemente fidanzato con un’altra donna che ama e che non vede l’ora di riabbracciare.

Qualsiasi gesto che Luca ti ha rivolto è legato a un’amicizia o a un affetto, quello che è stonato è che tu hai detto che Luca si sarebbe vergognato perchè sei transgender”.