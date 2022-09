GF Vip, Edoardo vuole toccare le unghie di Elenoire: lei rifiuta e gli propone il seno. Il ragazzo non se l'è fatto ripetere due volte.

Edoardo Donnamaria, appena i riflettori della diretta del GF Vip 7 si sono spenti, ha fatto una strana richiesta ad Elenoire Ferruzzi. Il volto di Forum avrebbe voluto toccare le unghie della coinquilina, ma lei ha rifiutato e gli ha proposto il seno.

Il ragazzo non se l’è fatto ripetere due volte.

GF Vip: Edoardo e la strana richiesta ad Elenoire

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip 7, la new entry Edoardo Donnamaria ha fatto una strana richiesta ad Elenoire Ferruzzi. Il ragazzo aveva un desiderio: toccare le lunghissime unghie della compagna d’avventura. “Posso toccarle?“, ha esclamato il Vippone. Elenoire, seduta accanto ad Alberto De Pisis, ha risposto con un categorico “No“.

Elenoire rifiuta, ma gli fa un’altra proposta

La Ferruzzi, anche se ha gli ha negato di toccare i suoi artigli, gli ha fatto un’altra proposta. Ha esclamato: “No, le unghie non si possono toccare. Se vuoi toccare le te**e sì“. Edoardo, che non credeva alle sue orecchie, ha replicato: “Ah, le te**e si?“. Non se l’è fatto ripetere più volte e allungato le mani sul seno di Elenoire.

La scenetta diventa virale sui social

Alberto De Pisis, grande amico della Ferruzzi, ha messo fine alla scenetta esclamando: “Porta fortuna“. Neanche a dirlo, la gag è diventata virale sui social in un lampo. I fan hanno condiviso in massa il video, con commenti a dir poco esilaranti.