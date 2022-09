Volto noto del programma condotto da Barbara Palombelli, Forum, Edoardo Donnamaria è un giovane ragazzo di 26 anni che si è fatto strada nel mondo della televisione.

Che cosa sappiamo di lui? Proviamo a raccogliere le informazioni salienti riguardo la sua vita e la sua carriera.

Chi è Edoardo Donnamaria: biografia e carriera

Edoardo Donnamaria è nato a Roma il 16 gennaio 1994 e ha 28 anni. Non sappiamo molto della sua infanzia e della sua adolescenza; tutto ciò che sappiamo è che il periodo del Liceo nella capitale non è stato molto turbolento e complicato, motivo per il quale subito dopo il diploma ha deciso di trasferirsi a Milano.

Nuova città, nuova vita, nuove avventure: Edoardo Donnamaria intraprende gli studi di Giurisprudenza dove si laurea nel 2018.

Poco dopo decide di aprire un suo blog in cui parla di attualità, di politica e di varie opinioni sulla capitale. In realtà, però, già nel 2017 Donnamaria entra a fare parte del noto mondo di Forum, il programma di Barbara Palombelli in onda su Canale 5. All’interno del format il giovane romano svolge il ruolo di assistente, proprio come l’amico e collega Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi e Camilla Ghini.

Insieme al lavoro televisivo, però, Edoardo Donnamaria ha svolto anche il ruolo di speaker radiofonico a Rtl 102.5 e a Radio Zeta.

Al di fuori del lavoro Edoardo Donnamaria rimane un ragazzo di 28 anni solare, divertente e amante degli animali (adora i cani e ne ha uno di nome Gohan). Ama lo sport, in paticolare il calcio e ama anche i tatuaggi: sul suo profilo Instagram (seguito da quasi 36 mila persone) Donnamaria pubblica foto in cui essi sono ampiamente visibili, come quello che ha sul petto e che in estate è difficile non notare. Inoltre è anche un grande amante della scrittura, tant’è che ha l’abitudine di annotare i suoi pensieri dove meglio può.

Vita privata di Edoardo Donnamaria

Pur essendo a tutti gli effetti un personaggio televisivo, Edoardo Donnamaria rimane molto riservato sulla sfera sentimentale e privata. Non sappiamo se sia fidanzato o meno, ma stando a ciò che pubblica sui social sembrerebbe di no.

Attendiamo, quindi qualche aggiornamento.

La nuova avventura al Grande Fratello Vip

Potrebbe proprio essere arrivata per lui una nuova ed entusiasmante avventura. Ebbene sì, Edoardo Donnamaria sarebbe tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. L’edizione, in partenza il 19 settembre 2022, vedrà dunque anche il volto di Forum tra i vipponi più spiati d’Italia.

Il percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sarà per lui un’importante occasione di crescita e di sfida, ma sarà anche interessante per il pubblico a casa, che finalmente potrà imparare a conoscere più nel dettaglio la sua personalità, la sua vita e la sua storia più privata (tra i rumors, un probabile flirt nel 2021 con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro).

Giovane, intraprendente e carismatico, non vediamo l’ora di conoscerlo più da vicino: stay tuned!