Nuova lite al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Questa volta, però, l’ex volto di Forum non ha subito gli attacchi della fidanzata, ma ha replicato a tono, minacciando di allontanarsi da lei.

GF Vip: Edoardo stufo di Antonella

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha perso la pazienza con Edoardo Donnamaria perché ha visto un video in cui abbracciava Oriana Marzoli. Chiamata in confessionale per le nomination, l’ex schermitrice ha ammesso: “Sono incavolata con Edoardo perché lui pretende da me determinate cose e io per amore lo faccio. Tipo non abbracciare Antonino. Io così dall’altra parte pretendo che ci sia lo stesso, ma oggi ha abbracciato Oriana.

Così io da domani inizio a giocare con Onestini, lo farò a posta. Si fa così con gli uomini, è ovvio“. Dopo la diretta, neanche a dirlo, Antonella si è scagliata contro Edoardo che, questa volta, non è rimasto in silenzio e si è detto stufo di lei.

L’attacco di Antonella Fiordelisi

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Antonella è andata all’attacco di Edoardo. Ha tuonato:

“Perché devo portare rispetto se tu non lo porti a me? Mi hai detto di mantenere le distanze con Antonino e tu ti abbracci Oriana? Ora da qui in avanti inizio ad abbracciare le persone, che problema c’è. Lo farò con tutti, abbraccerò tutti. Tu abbracci Oriana che fa la gatta morta con tutti! Io con Oriana ho litigato, se tu l’abbracci io da domani abbraccerò Onestini e Antonino. Con lei esageri. Lei qua dentro sta cercando palesemente un uomo per fidanzarsi, sembra di essere a Uomini e Donne”.

Edoardo Donnamaria perde la pazienza

Edoardo, stanco dell’atteggiamento infantile di Antonella, ha replicato: