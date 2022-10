Prima lite di coppia al GF Vip. Edoardo Donnamaria è rimasto deluso dal comportamento di Antonella Fiordelisi e si è arrabbiato anche con Antonino Spinalbese. Il flirt tra il volto di Forum e l’ex schermitrice è giunto al capolinea?

GF Vip: Edoardo deluso da Antonella

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono già arrivati ai ferri corti? A quanto pare no. Per i due concorrenti del GF Vip vale il detto “l’amore non è bello se non è litigarello”. Nelle ultime ore, l’ex schermitrice e il volto di Forum hanno avuto diverse discussioni, scatenate da un massaggio di lei ad Antonino Spinalbese. Edoardo, deluso dall’atteggiamento di Antonella, ha tuonato:

“Tu lo fai perché ti piace vedermi così. Quando mi hai detto che ti dava fastidio io ho smesso. Non c’è bisogno che ti dica quanto mi piaci. Se tu vuoi prendere questa cosa sul serio bene altrimenti chiarisci subito”.

Edoardo cerca un confronto con Antonella

Dopo questo primo sfogo, Edoardo ha cercato un altro confronto con Antonella, ma ha sbagliato il tono. Donnamaria, infuriato come non mai, ha dichiarato:

“Mi fai la scenata per un massaggio al piede, ma tu puoi massaggiare il cul* ad Antonino. Sei incoerente. Penso di aver sbagliato a vederti. Non sei la persona sensibile che io ho visto e che tu dici di essere”.

Confrontandosi con altri concorrenti del GF Vip, il volto di Forum ha ammesso:

“Luca non si mette a baciare le altre ragazze. Non me ne frega un cazz*. Pensavo fosse un altro tipo di persona. Lei dà più importanza al gioco che alla cosa nostra. A me questo gioco piace da quando sto con lei. Non siamo fidanzati ma c’è qualcosa tra noi… Da quando abbiamo parlato a oggi ho provato delle cose che non ho mai provato con nessuna. Non mi succedeva da un sacco. Non capisco se gioca o è fatta così”.

Edoardo contro Antonino Spinalbese

Afflitto come non mai, Edoardo si è scagliato anche contro Antonino, colui che si è fatto massaggiare il cu*o da Antonella. Donnamaria ha dichiarato:

“Così come tu l’hai fatto per far rosicare qualcun’altro lei l’ha fatto con me. Tu le fai ‘ste cose, chiami Giaele Ginevra… dai, le fai queste cose. Non sei tu il centro della questione. Di base non sono geloso ma se vai in discoteca con il cul* di fuori non sono la persona più felice del mondo”.

Poco dopo, Edoardo e Antonella si sono chiariti, ma questa prima scenata di gelosia continuerà a far discutere i fan del GF Vip.