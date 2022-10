Nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano essere sempre più vicini e intanto, secondo indiscrezioni, il fidanzato della modella avrebbe rotto il silenzio via social.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sboccerà qualcosa al GF Vip? I due sembrano essere sempre più uniti e affiatati e nelle ultime ore, secondo i rumor in circolazione, anche il fidanzato della schermitrice avrebbe “commentato” quanto sta accadendo tra i due.

Secondo Deianira Marzano la Fiordelisi sarebbe ancora fidanzata con Gianluca Benincasa, che sui social avrebbe scritto: “Sono felice se tu sei felice”. Lui e Antonella avranno stretto un qualche tipo d’accordo in vista della partecipazione di lei al GF Vip?

La dichiarazione di Edoardo

Intanto al GF Vip Edoardo Donnamaria si è praticamente “dichiarato” a Antonella, lasciando intendere di essere interessato a lei e di considerarla qualcosa di più che una semplice amica.

In tanti si chiedono se tra i due inizierà qualcosa al GF Vip e se formeranno la nuova coppia del programma tv.

“Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. (…) Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare.

Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così“, ha detto Edoardo alla schermitrice.