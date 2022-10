Anche se si è detta interessata ad Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha ammesso che non si sente fisicamente attratta da lui. Sul piano estetico preferisce un altro concorrente del GF Vip. Di chi si tratta?

GF Vip: Antonella demolisce Edoardo

Da giorni, ormai, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si stuzzicano.

I due non sono ancora arrivati a scambiarsi un bacio e parecchi concorrenti si stanno ponendo qualche domanda sul loro reale interesse. Nelle ultime ore, la schermitrice ha parlato con alcune compagne del GF Vip e ha vuotato il sacco. Sembra che l’ex volto di Forum le piaccia molto sul piano intellettuale, ma non da un punto di vista fisico.

Le parole di Antonella su Edoardo

Parlando con Cristina Quaranta, Giale De Donà e Nikita, la Fiordelisi ha dichiarato:

“Esteticamente non è il mio prototipo sono sincera. Non mi fa sangue fisicamente, il mio tipo è Antonino, però con lui non mi trovo troppo. Invece con Edo parliamo spesso di tutto. Lui è molto acculturato e intelligente, non so se ci avete parlato. Però si vede che ha testa, ma ripeto che a livello estetico non è il tipo di uomo che mi piace. Io amo i mediterranei con capelli scuri e occhi neri e quindi non Edoardo. Anche Daniele è bello, ma anche lui non è il mio tipo. Anche perché parla poco e non si fa sentire”.

Edoardo, quindi, non è il tipo di uomo di Antonella. Molto probabilmente, è per questo motivo che i due non sono ancora arrivati al dunque. Fisicamente, la Fiordelisi si sente molto più attratta da Antonino.

I consigli di Cristina e Nikita

Davanti al discorso di Antonella, Cristina ha replicato:

“Vabbè non conta solo il corpo e l’estetica. Se con Edo parli bene l’importante è quello. Poi comunque è carino, anche se non è il tuo tipo magari ti piace”.

Diverso il parere di Nikita, che ha tuonato: