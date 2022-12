Dopo l’ultima puntata del GF Vip, gli equilibri tra i concorrenti hanno subito un forte scossone. L’apice è stato raggiunto quando la produzione ha chiesto loro di preparare due coreografie natalizie. Daniele Dal Moro ha assitito ad uno strano chiacchiericcio e ha avvertito Micol Incorvaia che due Vippone parlano male di lei.

GF Vip: Daniele avvisa Micol

Il GF Vip ha diviso i concorrenti in due gruppi e ha assegnato ad ognuno di loro una coreografia natalizia da preparare. Alcuni devono portare in scena I will follow him, mentre altri Roma nun fa la stupida stasera. E’ proprio nello schieramento che deve lavorare sul testo in dialetto romano che si sono accese più discussioni. Wilma Goich ha perso la pazienza con alcuni Vipponi, accusandoli di scarso impegno, mentre Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria hanno cercato di riportare la pace.

In tutto ciò, Daniele Dal Moro ha avvisato Micol Incorvaia che due concorrenti parlano male di lei.

Sarah e Antonella parlano male di Micol: l’avvertimento

Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi hanno iniziato a parlare male di Micol perché, a loro dire, non hanno ricevuto una parte sostanziosa nella canzone che devono interpretare. “Non mi piace quella persona. E lui è un grande egoista. Sono passata per una persona che non si ribella“, ha tuonato la Altobello tirando in ballo anche Edoardo Tavassi.

La Fiordelisi ha aggiunto: “Lui la difende sempre“.

Daniele si apparta con Micol ed Edoardo

Dopo aver ascoltato Sarah e Antonella, Daniele ha raggiunto Micol ed Edoardo in cortiletto e li ha informati su quanto stava avvenendo in Casa. Ha raccontato:

“Non hai capito. Sono lì che dicono di te che non cedi le parti. Antonella non vedeva l’ora di dire questa cosa contro di te”.

A questo punto, la Incorvaia ha deciso di tirarsi indietro ed occuparsi solo del coro.